- Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare impotriva COVID-19, a declarat marți ca se așteapta ca pana la finalul lunii mai EMA sa autorizeze vaccinul Pfizer și pentru copiii cu varsta de peste 12 ani. „Ne așteptam ca pana la finalul lunii mai, Agenția Europeana a Medicamentului…

- Dintre cele 734 centre de vaccinare din Romania, 698 au deschise listele pentru așteptarea la programarea pentru vaccinarea anti-COVID-19, insa, dintre acestea 404 nu au emis nicio notificare catre persoanele inscrise deja pe listele de așteptare, anunța, in exclusivitate, Realitatea PLUS.Pe listele…

- Vaccinarea impotriva COVID-19 a copiilor cu varste cuprinse intre 12 și 15 ani ar putea incepe in Romania vara aceasta, a spus medicul Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare. Compania Pfizer a anunțat zilele trecute ca vaccinul sau anti-COVID este 100% eficient la copiii…

- Vaccinarea anti-COVID la copiii intre 12 și 15 ani ar putea incepe in aceasta vara. Vaccinarea impotriva COVID-19 a copiilor cu varste cuprinse intre 12 și 15 ani ar putea incepe in Romania din trimestrul al treilea al acestui an, adica in timpul verii, a spus la Digi24 medicul Valeriu Gheorghița, coordonatorul…

- „Este cat se poate de clar ca este un vaccin sigur și eficient, inclusiv la grupa de varsta 12-15 ani și probabil ca se va dovedi la fel și la celelalte grupe de varsta. Noi estimam ca intr-o perioada de doua luni vom avea o autorizare oficiala atat de la Agenția Americana pentru Medicamente, cat și…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a afirmat miercuri ca imunizarile cu vaccinul impotriva Covid-19 realizat de AstraZeneca si Universitatea Oxford trebuie sa continue, in timp ce organizatia efectueaza o evaluare a sigurantei acestuia, transmite CNBC si News.ro. Cele mai recente recomandari din…

- Medicul Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare anti-COVID-19, a declarat, astazi, in conferința saptamanala de presa susținuta la Palatul Victoria, ca Romania va continua vaccinarea cu serul de la AstraZeneca, și asta deoarece, in urma evaluarilor facute, s-a ajuns la concluzia…