Stiri pe aceeasi tema

- Cunoscuta interpreta de muzica populara Sofia Vicoveanca a avut o ieșire nervoasa in timpul unui spectacol din județul Neamț. Artista s-a infuriat dupa ce mai mulți tineri imbracați in costume populare au inceput sa danseze in fața sa, intre scena și public. Totul s-a intamplat la Festivalul Haiducilor…

- Sofia Vicoveanca a avut o ieșire nervoasa la un concert susținut in Grințieș, comuna din Neamț, la „Festivalul Haiducilor”. Celebra cantareața de muzica populara i-a certat pe petrecareții care au inceput sa joace hora in fața scenei. Tinerii, imbracați in costume populare, cel mai probabil membri ai…

- Sofia Vicoveanca este una dintre cele mai apreciate și cautate interprete de muzica populara din Romania. Sofia Vicoveanca și-a ieșit din fire la un eveniment Recent, cantareața a facut un gest șocat la un concert. Interpreta și-a ieșit din fire pe scena, cand susținea un concert in Neamț. Oamenii au…

- Fara dar și poate, Sofia Vicoveanca este una dintre cele mai indragiste cantarețe de muzica populara de la noi. Cu toate acestea, se pare ca celebra interpreta i-a dezamagit cumplit pe internauți, dupa ce in mediul online a ajuns un filmuleț in care Sofia Vicoveanca avea o criza de nervi și a rabufnit.…

- FCU Craiova joaca impotriva lui Dinamo, acasa. Meciul a inceput la 21:30, e liveTEXT AICI și televizat de Digi Sport 1, Look Sport+ și Telekom Sport 1. FCU Craiova - Dinamo » Respect intre galerii „Bine ați venit, Știința suntem noi / Respectul este important in orice razboi”, este bannerul cu care…

- Starlin, fostul Razboinic de la „Survivor Romania” a avut parte de o transfortmare uimitoare, iar dupa ce a parasit competiția, acesta le-a aratat prietenilor de pe contul de socializare, cat de mult a slabit. Razboinicul a facut publica o poza cu el și cu Sorin Pușcașu, imbracați in hainele cu care…

- Moderatorul de la Antena 3, Mihai Gidea, a avut o ieșire nervoasp, miercuri seara, in emisiunea Sinteza Zilei, cu privire la ceea ce se intampla la Spitalul de Copii Grigore Alexandrescu, acolo unde mișuna șobolanii și acolo unde unitatea sanitara ar putea ramane fara paza. Mihai Gadea s-a…

- ■ este vorba despre cele din invatamintul profesional si tehnic preuniversitar si postliceal ■ exceptie fac examenele de absolvire pentru elevii scolilor militare ■ Asa cum ne-a obisnuit in ultimul an de pandemie, Ministerul Educatiei si-a facut un obicei din a schimba regulile in timpul jocului, incalcind…