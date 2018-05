Planul Urbanistic General al Bucurestiului, in baza caruia se fac investitii in infrastructura si dezvoltari imobiliare ample, expira la sfarsitul acestui an si ar putea arunca orasul in haos. Primaria spune ca va actualiza planul la timp, ba are chiar si o varianta B, in timp ce arhitectii si specialistii din domeniu acuza administratia de incapacitatea de a gestiona situatia, cu riscul perpetuarii situatiilor litigioase si ilegale.