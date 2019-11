Moment controversat în justiția din SUA: Condamnarea la moarte a unui bărbat a fost suspendată Un tribunal din Texas a suspendat executarea lui Rodney Reed, condamnat la moarte, dar care isi sustine nevinovatia si care este sustinut de numeroase celebritati si milioane de americani, relateaza News.ro. Citește și: Protest MASIV in Cehia, la 30 de ani dupa caderea comunismului: peste 200.000 de oameni in strada impotriva premierului acuzat de corupție - VIDEO Reed a fost condamnat la moare in urma cu 21 de ani, fiind acuzat de o crima din 1996. El urma sa fie executat cu injectia letala la 20 noiembrie, informeaza bbc.com. Peste 2.9 milioane de persoane au semnat o… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Din ce in ce mai multe persoane, inclusiv celebritati, clerici si parlamentari, incearca sa opreasca executia americanului Rodney Reed, care ar trebui sa aiba loc in mai putin de doua saptamani.

- Justen Hall, in varsta de 38 de ani, a murit la 18:32 (00:32 GMT) in penitenciarul din Huntsville, au anuntat autoritatile din Texas. In 2005, el a fost condamnat la moarte pentru strangularea in urma cu trei ani spre orasul El Paso a unei femei de 29 de ani, pe care a ingropat-o ulterior in desertul…

- Starul de reality-show, Kim Kardashian West, i-a cerut sambata guvernatorului statului american Texas sa se foloseasca de autoritatea pe care o detine pentru a bloca executarea unui detinut condamnat la moarte, informeaza DPA.

- Starleta de reality-show Kim Kardashian West i-a cerut sambata guvernatorului statului american Texas sa se foloseasca de autoritatea pe care o detine pentru a bloca executarea unui detinut condamnat la moarte, informeaza Agerpres. Rodney Reed se afla de 21 de ani in inchisoare pentru comiterea unei…

- Starleta de reality-show Kim Kardashian West i-a cerut sambata guvernatorului statului american Texas sa se foloseasca de autoritatea pe care o detine pentru a bloca executarea unui detinut condamnat la moarte, informeaza DPA.

- Tribunalul Timis a dat sentinta in dosarul in care medicul Eugen Posiar, fost sef de sectie la Spitalul Militar Timisoara, a fost trimis in judecata pentru luare de mita. Medicul este acuzat ca a luat bani in schimbul pensionarii anticipate frauduloase a unor angajati din penitenciare.