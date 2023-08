Stiri pe aceeasi tema

- Seara trecuta a fost ziua mult așteptata de milioane de fani ai festivalului UNTOLD. Mai exact, concertul susținut de Bebe Rexha la Untold 2023, joi seara, a fost de departe punctul fabulos al primei nopți. Cu toate ca au fost și reacții negative, artista internaționala a adus pe scena din Cluj-Napoca…

- Politistii din Cluj-Napoca au primit mai multe masini electrice, model Ford Mustang, pe care le vor folosi pe perioada festivalului Untold, care incepe joi, scrie Ziar de Cluj.O masina destinata politistilor din Cluj-Napoca, inscriptionata cu textul "Politia", a fost surprinsa miercuri, in trafic. Ulterior,…

- De joi, 3 august, orașul Cluj-Napoca va gazdui cea de-a 8-a ediție a festivalului UNTOLD, care va aduce, in universul sau magic, peste 250 de artiști naționali și internaționali de top, alaturi de echipele lor și zeci de mii de fani din Romania și din intreaga lume. Pentru cele 4 zile și 4 nopți, organizatorii…

- In fiecare vara, in Cluj-Napoca, sute de mii de fani scriu impreuna un nou capitol din cea mai frumoasa experiența de festival. In acest an, taramul magic UNTOLD iși va deschide porțile in perioada 3-6 august, pentru cei mai mari artiști naționali și internaționali. Experiența de pe Cluj-Arena va fi…

- Turistii care vor alege sa petreaca mai multe zile pe Coasta de Azur, la Cannes, in perioada celebrului Festival de Film din Franta vor scoate din buzunare de 3 ori mai putini bani decat cei care vor ajunge la Cluj-Napoca, pe malul Somesului in perioada festivalului de muzica UNTOLD.