Dupa un studiu de fezabilitate realizat in anul 2014, Primaria Arad merge mai departe cu intentia privind amenajarea unui depozit pentru deșeuri inerte in zona Fantanele, pe un teren aflat in extravilanul municipiului.

„Necesitatea investiției, propusa a fi realizata de catre Municipiul Arad, deriva din faptul ca autoritațile publice locale au responsabilitatea de a stabili condiții privind modul de gestionare a deșeurilor atunci cand autorizeaza activitațile de construcții și demolari. Profilul de activitate, ce se urmarește a fi dezvoltata prin obiectivul sus menționat, impune stabilirea…