Oamenii din Kiev au fost sfatuiți vineri sa confecționeze cocktailuri Molotov cu benzina, in timp ce se ascundeau in adaposturi improvizate și subsoluri, in așteptarea unui asalt rusesc asupra capitalei ucrainene. Iar ucrainenii s-au conformat: un fel de Molotov-party a fost inventat sambata la Kiev. Oamenii se intalnesc și confecționeaza cocktailuri Molotov. Rachetele au lovit Kievul peste noapte și sirenele de raid aerian au rasunat, sporind temerile locuitorilor care nu au fugit din orașul de 3 milioane de locuitori ca un asalt este iminent. “Faceți cocteiluri Molotov, neutralizați ocupantul!”,…