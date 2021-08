Stiri pe aceeasi tema

- Cofondatorul si numar doi al talibanilor, mullahul Abdul Ghani Baradar, a sosit sambata la Kabul pentru discutii cu alti membri ai miscarii si responsabili politici in vederea constituirii unui nou guvern afgan, informeaza France Presse. "El se va afla la Kabul pentru a se intalni cu responsabili…

- Mollahul Abdul Ghani Baradar, co-fondator si numarul doi al talibanilor, a revenit, marti, in Afganistan din Qatar unde conducea biroul politic al miscarii, la doua zile dupa preluarea puterii, a anuntat unul dintre purtatorii lor de cuvant, informeaza AFP. "O delegatie de nivel inalt condusa…

- Conducerea mișcarii talibane a fost mai mereu acoperita de mister. Acum, la revenirea la putere in Afganistan a talibanilor, principalii lideri ai acestui grup islamic radical au fost prezentați in La Libre Belgique, informeaza Hot News.ro. Haibatullah Akhundzada - liderul supremNumit in fruntea talibanilor…

- Câteva mii de soldați americani au fost trimiși pe cale aeriana spre Kabul pentru a evacua personalul diplomatic și alți civili din capitala afgana, a declarat sâmbata un oficial al SUA, la o zi dupa ce talibanii au preluat al doilea și al treilea oraș ca marime din țara, transmite Reuters.…

- Talibanii au capturat vineri Lashkar Gah, capitala provinciei Helmand, in sudul Afganistanului, dupa ce au lasat armata si responsabili politici si administrativi sa evacueze orasul, a declarat o sursa de securitate, citata de AFP. "Lashkar Gah a fost evacuat. Ei au decis o incetare a focului de 48…

- Negociatori guvernamentali afgani le-au propus talibanilor un acord cu privire la o împartire a puterii în Afganistan, cu conditia ca insugentii sa puna capat violentelor în aceasta tara, relateaza AFP.Talibanii avanseaza fulgerator pe teren, de luna trecuta, în paralel…