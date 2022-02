Moleculele inovatoare, singura șansă a pacienților cu boli inflamatorii intestinale Moleculele inovatoare – nou intrate in cercetarea și in practica medicala din domeniul Gastroenterologiei – au devenit singura șansa pentru specialiștii care trateaza bolile cronice inflamatorii intestinale. Este vorba despre molecule biologice care reușesc sa atace verigi ale procesului de inflamație, o descoperire care se aplica deja in țara noastra și care da cele mai […] The post Moleculele inovatoare, singura șansa a pacienților cu boli inflamatorii intestinale appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatații a publicat, vineri, harta interactiva a centrelor de evaluare a pacienților cu COVID-19. 174 de centre funcționeaza in prezent in toata țara, iar harta se actualizeaza pe masura operaționalizarii centrelor de evaluare. Pentru fiecare centru sunt afișate adresa, programul de lucru…

- Marilena Nedelcu Medicii neurologi avertizeaza ca, anual, in Romania se inregistreaza peste 50.000 de accidente ischemice. Și nu este singura afecțiune neurologica cu care se intalnesc specialiștii. O problema grava este și faptul ca, in pandemie, pacienții nu prea și-au mai luat tratamentele și nici…

- “Ce fel de proroc trebuie sa va vina voua ca sa va trezeasca la adevar?” Ca și cum ar veni astazi cineva și ne-ar spune noua: – Rugati-va și credeți in Dumnezeu ca sa putem depași necazul! – Rugati-va și credeți in Dumnezeu ca sa putem birui raul! – Rugati-va și credeți in Dumnezeu […] The post Parintele…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat, vineri, ca atunci cand vor fi multe cazuri de COVID-19 și se va ajunge la blocarea unitatilor medicale poate fi luata o masura temporara de inchidere a scolilor. Alexandru Rafila a precizat ca numarul zilnic de cazuri nu ar trebui sa fie singurul criteriu…

- Cele patru sindicate aeroportuare anunța proteste la aeroporturile Otopeni și Baneasa, daca administrația nu va respecta drepturile acestora. Sindicatele l-au notificat pe directorul general al Companiei Naționale Aeroporturi București, care administreaza Aeroportul Baneasa și Aeroportul Henri Coanda,…

- Alphabet Inc.’s Google was slapped with a record French fine of E150mln by the nation’s privacy watchdog, together with a E60mln fine for Meta Platforms Inc.’s Facebook, over the way the companies manage cookies, according to Bloomberg. CNIL, France’s data protection authority, on Thursday issued the…

- Marilena Nedelcu Probabilitatea de a avea afecțiuni neurologice crește odata cu varsta, astfel ca pacienții care ajung in fața medicilor neurologi sunt numeroși. Pentru ca e foarte greu ca astfel de afecțiuni neurologice sa se vindece, specialiștii incearca sa le țina sub control, mai ales ca tratamentele…

- Marilena Nedelcu Dermatologia a fost considerata, foarte multa vreme, o specialitate medicala care se ocupa strict de afecțiunile pielii. Doar ca acest domeniu implica diagnosticarea și tratarea unor boli cu importante implicații nu numai medicale, ci și sociale, cum este, spre exemplu, psoriazisul.…