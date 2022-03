Moleculele inovative, eficiente în tratarea afecțiunilor gastroenterologice Marilena Nedelcu Tratamentele inovative in gastroenterologie sunt folosite in Romania in cele mai dificile patologii, pe care, pana acum cațiva ani, medicii romani nu le puteau trata eficient. Deși am fi crezut ca acest tip de tratament nou și mult mai bun este doar un apanaj al țarilor foarte dezvoltate, specialiștii susțin ca toate inovațiile […] The post Moleculele inovative, eficiente in tratarea afecțiunilor gastroenterologice appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

