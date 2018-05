Stiri pe aceeasi tema

- Dușul rece din meciul de pe teren propriu cu Juventus București se pare ca i-a trezit pe jucatorii antrenați de Adrian Mutu. Cu Mutu in tribune, ei au obținut o victorie prețioasa la Timișoara. Daniel Benzar și-a mai spalat pacatele dupa faultul stupid in careu din etapa trecuta și a facut un meci de…

- ALEGERI FRF 2018: Adrian Mutu a fost, din octombrie, managerul sportiv al FRF. Mutu si-a indeplinit un vis si a devenit antrenor principal la FC Voluntari, dupa ce a mai negociat cu Astra si Concordia Chiajna. Este la treilea antrenor de la FRF care ajunge la un club din Liga 1, dupa Costel Enache…

- O calificare in semifinalele editiei din acest an a Cupei Romaniei printr-o victorie cu CSM Poli Iasi in jocul de maine, de pe „Municipal”, poate salva acest sezon pentru FC Botosani. Costel Enache, antrenorul principal al FC Botoșani, a declarat ca va fi foarte greu ca jocul echipei sa se schimbe mult…

- FC Botoșani va debuta in play-out vineri cu Juventus București. Moldovenii sunt deciși sa nu cedeze niciun punct in acest play-out avand in vedere ca au ca obiectiv locul 7. „Va fi un meci de lupta. Nu știu cat de dificil va fi acest meci dar ma aștept la un meci de lupta. Nu știu […] The post Jucatorii…

- Ce prima au luat fotbaliștii de la Hermannstadt pentru eliminarea FCSB și calificarea in semifinalele Cupei Romaniei. Potrivit gsp.ro, președintele sibienilor le-a transmis jucatorilor sai la micul dejun ca au o prima de 3.000 de lei, cea mai mare din acest sezon pentru echipa de liga secunda FC Hermannstadt.…