- Igor Dodon este asociat constant in constiinta publica ucraineana cu un aliat al Rusiei, de aceea o eventuala intalnire cu presedintele ucrainean poate provoca o reactie negativa in Ucraina. Opinia apartine lui Artem Filipenko, directorul Departamentului pentru regiunea Dunare si Marea Neagra din…

- In cazul in care duminica viitoare ar avea loc un referendum cu privire la Unirea Republicii Moldova cu Romania, 34% din moldoveni ar vota „pentru”, informeaza Deschide.md. Datele au fost prezentate in cadrul Barometrului socio-politic – decembrie 2019, efectuat de compania IMAS.Totodata, numarul celor…

- CHIȘINAU, 10 dec - Sputnik. Pe pagina sa de Facebook, Igor Dodon a scris ca Eugen Caras, care pana acum a fost ambasador al Republicii Moldova in Uniunea Europeana, va fi, incepand de astazi, consilier prezidențial pe probleme de politica externa. ”I-am mulțumit domnului Ambasador pentru disponibilitatea…

- Igor Dodon pleaca din nou in Federatia Rusa. De aceasta data, presedintele Republicii Moldova intreprinde o vizita de lucru la Sankt Petersburg, la invitatia omologului sau, Vladimir Putin.

- Premierul a ținut o conferința de presa dupa tradiționala ședința de luni ședința, la care participa președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, președintele Parlamentului, Zinaida Greceanii și prim-ministrul țarii, Ion Chicu.

- La un referendum la care votantii ar avea de ales intre aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeana si aderarea la Uniunea Economica Eurasiatica, 39,7% ar selecta prima optiune, iar 36,3% – pe cea de a doua. 12,6% din respondenti ar vota pentru ambele aderari, iar 2,1% nu ar participa la un asemenea…

- Seful Misiunii Republicii Moldova pe langa Uniunea Europeana, Eugen Caras, a fost inlocuit, conform Decretului presedintelui Igor Dodon aparut luni in Monitorul Oficial de la Chisinau, informeaza Moldpres, potrivit Agerpres.Noul ambasador al Republicii Moldova la UE va fi Daniela Morari, fost…

