Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 27 aug — Sputnik, Sergiu Praporșcic. Cazul car a avut loc recent la punctul de trecere a frontierei cu Ucraina "Tudora-Starokazacie" i-a revoltat pe mii de internauți. Pentru ca ne aflam în perioada estivala, când mii de familii din Republica Moldova merg sa se odihneasca…

- CHIȘINAU, 14 aug – Sputnik. Reprezentanții celor patru autoritați de frontiera și vamale, din Republica Moldova și Ucraina, au identificat în cadrul unei ședințe comune soluțiile pentru degajarea circulației transfrontaliere. Evenimentul a avut loc la punctul de trecere comun Palanca-Maiaki-Udobnoe. …

- Politia italiana a anuntat, vineri, ca a fost arestat fostul sef al ANAF, Serban Pop, care era vizat de un mandat international de arestare in urma condamnarii sale in Romania pentru coruptie. Serban Pop a fost condamnat la cinci ani de inchisoare pentru ca a primit mita 230.000 de euro de…

- In premiera, cinci romani si-au pierdut dreptul la libera circulatie in Germania, desi sunt cetateni europeni, acestia fiind expulzati in Romania. Familia alcatuita din 5 persoane locuia in orasul german Gelsenkirchen, localizat in bazinul Ruhr, potrivit lokalkompass. Cetatenii UE…

- CHIȘINAU, 17 iulie — Sputnik. Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale a finalizat urmarirea penala privind învinuirea unui grup criminal organizat. Acesta era format din cinci cetațeni ai Turciei care au comis infracțiunea de circulație ilegala a…

- "Am socotit necesar, stimati colegi, sa va informez si sa ma folosesc de aceasta intalnire si sa solicit in numele tarii mele ajutor. De altfel, am transmis celor doi comisari, lui Phil (Phil Hogan, comisarul european pentru Agricultura n.r) si lui Vytenis (Vytenis Andriukaitis, responsabil pentru…

- CHIȘINAU, 10 iulie — Sputnik, Sergiu Praporșcic. Cazul car a avut loc recent la punctul de trecere a frontierei cu Ucraina "Tudora" i-a revoltat pe mii de internauți. Pentru ca ne aflam în perioada estivala, când mii de familii din Republica Moldova merg sa se odihneasca la…

- De altfel, rata anuala a inflatiei a României, împreuna cu cea a Ungariei, vor fi cele mai mari din toata Uniunea Europeana în acest interval de timp si vor fi, totodata, singurele care vor atinge - sau vor trece - pragul de 3%. Doar unele state din spatiul extracomunitar…