Stiri pe aceeasi tema

- Moldovenii care revin din Franța, Belgia sau Georgia sunt obligați sa prezinte rezultatul negativ al unui test RT-PCR la traversarea frontierei de stat pe sensul de intrare in Republica Moldova. Noua lista a țarilor cu risc epidemiologic ridicat intra in vigoare astazi.

- Mirel Palada a scris un articol exceptional, dureros de sincer. Cam ca o oglinda. Dupa aceea blogul sau a fost inchis: „Sfanta Greta Trotineta și PeNeNeReta”. “Țarile europene dezvoltate sunt țari post-imperialiste care au supt secole la rand de la toți amarații pamantului. Anglia, Franța, Germania,…

- Ultima reuniune a CO26 de la Glasgow, a celor mai importanți o suta de lideri politici ai lumii, s-a incheiat cu un acord parțial privind limitarea incalzirii globale cu 1,5 °C, pana in 2050. Un studiu publicat de The Guardian arata ca cetațenii a zece state, unele dintre cele mai dezvoltate de pe pamant,…

- Romanii nu se lasa descurajați: Țarile in care vor sa calatoreasca au legatura cu restricțiile pentru vaccinați. STUDIU Romanii nu se lasa descurajați: Țarile in care vor sa calatoreasca au legatura cu restricțiile pentru vaccinați. STUDIU Valul patru al pandemiei de COVID-19 nu a descurajat calatoriile.…

- Douasprezece tari europene au indemnat joi Israelul sa renunte la proiectul sau de constructie a 3.000 de noi locuinte pentru colonisti in Cisiordania ocupata, o initiativa denuntata si de SUA, relateaza AFP. "Cerem de urgenta guvernului Israelului sa revina asupra deciziei sale", au declarat…

- Twitter a recunoscut ca algoritmii platformei sale favorizeaza postarile politicienilor de dreapta și ale organizațiilor media de dreapta, informeaza The Guardian. Astfel, platforma de socializare a examinat tweet-urile oficialilor aleși din șapte țari – Marea Britanie, SUA, Canada, Franța, Germania,…

- Platforma de socializare a examinat tweet-urile oficialilor aleși din șapte țari – Marea Britanie, SUA, Canada, Franța, Germania, Spania și Japonia. Concluzia la care a ajuns seamana cu un „autodenunț”. Twitter a recunoscut ca algoritmii platformei sale amplifica mai multe tweet-urile de la politicieni…

- Facebook face angajari masive in urmatorii 5 ani. 10.000 de locuri de munca in țarile din Uniunea Europeana Facebook a anuntat duminica ca va crea 10.000 de noi locuri de munca in țarile din Uniunea Europeana in urmatorii cinci ani, pentru a ajuta la construirea asa-numitului metavers. Țarile in care…