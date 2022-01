Moldovenii preferă banii cash: Își golesc cardul în ziua de salariu Volumul banilor in circulație a constituit, la sfarșitul lunii decembrie 2021, 31,7 miliarde de lei, majorandu-se cu 1,8 miliarde de lei comparativ cu decembrie 2020, potrivit datelor Bancii Naționale a Moldovei. In perioada ianuarie – decembrie 2021, volumul incasarilor banilor in numerar s-a majorat cu 23,8 la suta fața de perioada similara a anului precedent și a constituit 153.465,8 milioane lei, transmite la bani.md. Creșterea volumului incasarilor de mijloace banești a fost determinata, preponderent, de majorarea cu 19,6 la suta a incasarilor din comercializarea marfurilor… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

