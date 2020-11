Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina a exclus Republica Moldova din lista țarilor cu risc epidemiologic ridicat și a inclus-o in zona verde. Moldovenii pot astfel traversa frontiera Ucrainei fara a fi obligați sa petreaca 14 zile in carantina.

- Moldovenii nu mai sunt obligați sa stea in carantina cand pleaca in Romania. O decizie in acest sens a fost adoptata astazi de Comiterul Național pentru Situații de Urgența de la București.

- Autoritațile au actualizat lista țarilor cu risc epidemiologic ridicat. Fața de ultima actualizare, au fost eliminate 17 state, insa raman in continuare pe lista țari precum Franța, Spania, SUA, Republica Moldova și Olanda.Conform hotararii adoptate de Comitetul Național pentru Situații de Urgența,…

- Incepand de maine, moldovenii care care intra in Romania pot fi scutiți de regimul de carantina pentru 72 de ore, daca prezinta un test negativ pentru Covid-19, efectuat cu cel mult 48 de ore inainte. Anunțul a fost facut de catre Ambasada Romaniei in RM, menționand ca țara noastra face parte in continuare…

- Cetațenii care sosesc in Romania din țarile incluse in lista galbena vor putea scapa de carantina, daca vor prezenta testul negativ la COVID-19, efectuat cu cel mult 48 de ore inainte de intrarea in țara.

- CHIȘINAU, 2 oct – Sputnik. Din punct de vedere epidemiologic, acum ar fi indicata intrarea intr-un regim general de autoizolare a populației Republicii Moldova, a apreciat expertul in sanatate publica Ala Tocarciuc, invitata astazi in studioul Sputnik Moldova. © Sputnik / Mihai Caraus. Ala Tocarciuc…

- Elevii din Republica Moldova care invața in liceele din județul Suceava nu vor intra in carantina la sosirea in Romania, chiar daca țara se afla inclusa in lista celor cu risc epidemiologic ridicat, conform Hotararii nr. 43 din 27.08.2020 a Comitetului Național pentru Situații de Urgența, publicata…