Ambasadorii SUA și a UE in Republica Moldova au venit cu o reacție, dupa ce, la data de 1 august, Curtea Suprema de Justiție a publicat decizia pentru reevaluarea a 21 de candidați la funcția de membru al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) și al Consiliului Superior al Procurorilor (CSP), care au picat testul integritații. „Cetațenii moldoveni merita o justiție independenta, integra, eficienta, responsabila si transparenta”, se arata in mesajele postate de cele doua diplomații in Moldova.