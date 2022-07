Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a recomandat populatiei sa poarte masca de protectie in spatiile inchise aglomerate si in mijloacele de transport pentru a limita raspandirea epidemiei de COVID-19, insa considera ca o eventuala impunere a acestei masuri nu va da rezultatele asteptate. Peste 12.000…

- La doar o luna dupa ce a eliminat-o, autoritatile din Cipru reintroduc obligativitatea purtarii mastii sanitare in spatiile inchise pentru a combate pandemia de COVID, dupa ce numarul infectarilor a inceput din nou sa creasca.

- Autoritatile din Cipru au ordonat miercuri reintroducerea obligativitatii privind purtarea mastii sanitare in spatiile inchise pentru a combate pandemia de COVID-19, la doar o luna dupa eliminarea acestei restrictii, in contextul in care numarul infectarilor locale cu noul coronavirus a inceput din…

- Autoritatile din Cipru au ordonat miercuri reintroducerea obligativitatii privind purtarea mastii sanitare in spatiile inchise pentru a combate pandemia de COVID-19, la doar o luna dupa eliminarea acestei restrictii, in contextul in care numarul infectarilor locale cu noul

- Autoritatile din Cipru au ordonat miercuri reintroducerea obligativitatii privind purtarea mastii sanitare in spatiile inchise pentru a combate pandemia de COVID-19, la doar o luna dupa eliminarea acestei restrictii, in contextul in care numarul infectarilor locale cu noul

- Medicii recomanda cetațenilor sa fie prudenti si sa poarte masca de protectie in spatiile inchise si aglomerate, in ultima saptamana, numarul cazurilor a crescut de la 200-250 la 4000. Medicii spun ca trebuie sa luam in calcul ca este o varianta virala care se transmite extrem de ușor și atunci fiecare…

- De la 1 iunie utilizarea maștii de protecție nu mai este necesara in mare parte a Greciei, insa au ramas cateva locuri in care masca ramane obligatorie, precum: pentru șoferii de taxi și pasageri, angajații și clienții din farmacii, dar și pentru cei care circula cu mijloacele de transport in comun,…

- Autoritatile orasului american New York au cerut luni populatiei sa revina la purtarea mastii in toate spatiile publice interioare si au anuntat distribuirea a milioane de teste rapide pentru a incerca sa stapaneasca noul val de COVID-19, relateaza agentia EFE. Recenta noua crestere a numarului cazurilor…