Moldovenii folosesc mai puțin gaz S.A. „Moldovagaz” anunța ca volumul consumului de gaze naturale in luna mai curent a constituit 28,1 milioane m3, ceea ce este cu circa 35% mai puțin in comparație cu aceeași perioada a anului 2021. Totodata, potrivit serviciului relații publice al companiei, fața de luna aprilie 2022, acest indicator a scazut cu 16,6 milioane de m3 sau cu 37,1%. Consumatorii casnici, pina la data de 31 mai 202 Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

