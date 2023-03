Numarul celor care iși asigura locuințele scade de la an la an, arata datele companiilor din domeniu din Republica Moldova. Specialiștii spun ca proprietarii de apartamente sau case nu conștientizeaza importanța acestui serviciu, dar și ce au de pierdut in cazul unui incendiu, cutremur, inundație sau explozie. Pe de alta parte, locuitorii orașului Caușeni dau vina pe lipsa de bani, timp și incr