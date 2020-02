Stiri pe aceeasi tema

- Germania, Austria și Slovenia au confirmat ca nu-și vor extrada cetațenii proprii in Marea Britanie, dupa ieșirea țarii din Uniunea Europeana, deoarece legislația celor trei state interzice autoritaților sa faca extradari in țari din afara Blocului comunitar, relateaza site-ul Business Insider, conform…

- Vineri este ultima zi în care Marea Britanie are calitatea de membru al Uniunii Europene, la trei ani și jumatate de când cetațenii britanici au decis, prin intermediul unui referendum, ca țara lor sa iasa din Blocul comunitar, potrivit Mediafax. Marea Britanie, membra a comunitatii europene…

- Peste 435.000 de romani din Marea Britanie au aplicat pentru rezidența inainte de ieșirea Regatului Unit din Uniunea Europeana, al doilea cel mai mare numar in randul cetațenilor din statele membre ale UE, dupa polonezi, care au depus 512.300 de cereri. Romanii sunt europenii cei mai numeroși din Londra,…

- Un politician roman a anuntat ca europarlamentarii din grupul „Innoim Europa” urmeaza sa ceara, printr-o rezoluție, la inceputul lui ianuarie 2020, ca dreptul de ședere sa fie acordat automat cetațenilor europeni care lucreaza in Marea Britanie.

- Acordul de Brexit convenit cu Uniunea Europeana ar putea fi aprobat de parlamentarii britanici chiar inainte de Craciun, a declarat prim-ministrul Boris Johnson, dupa ce a obtinut o majoritate confortabila la alegerile curente.

- Cetatenii UE vor trebui sa aplice pentru viza in stilul SUA, pentru a intra in Marea Britanie dupa Brexit, potrivit unor noi planuri intocmite de catre ministrul britanic de Interne, Priti Patel.

- Marea Britanie ameninta cu expulzarea cetatenilor din tari ale Uniunii Europene in cazul in care acestia nu reusesc sa aplice la timp pentru un nou statut de imigrant dupa Brexit si va acorda clementa doar in circumstante exceptionale, potrivit unor surse informate pe aceasta tema, relateaza Reuters…