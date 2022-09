Stiri pe aceeasi tema

- Kazahstanul a inregistrat o crestere a numarului sosirilor din Rusia, dupa ce presedintele rus Vladimir Putin a anuntat miercuri inrolarea rezervistilor pentru a lupta in Ucraina, anunta vineri autoritatile kazahe, relateaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Mobilizarea parțiala anunțata de președintele rus Vladimir Putin ingrijoreaza autoritațile de la Chișinau. Președintele Parlamentului spune ca subiectul va fi discutat la Consiliul Suprem de Securitate, unde vor fi analizate eventualele riscuri. Igor Grosu spune ca in contextul acestei mobilizari, Republica…

- Anunțul facut de președintele rus Vladimir Putin prin care a ordonat prima mobilizare militara a Rusiei dupa cel de-Al Doilea Razboi Mondial, la aproape șapte luni de la inceputul invaziei, arata numeroasele probleme pe care le are Rusia in razboiul pornit in Ucraina și pe care este puțin probabil…

- Anunțul lui Vladimir Putin referitor la mobilizarea parțiala a populației din Rusia i-a facut pe ruși sa caute masuri extreme, pentru a nu fi trimiși la razboi. S-a inregistrat o creștere a cautarilor pe internet cu privire la o metoda teribila, care indica o dorința a rusilor de a scapa de inrolarea…

- Anunțul facut de Vladimir Putin, marți, 21 septembrie, de mobilizare parțiala in Rusia pentru a-și intari trupele in Ucraina, a declanșat miercuri isterie in randul civililor. Site-urile companiilor aeriene au fost luat cu asalt de ruși care incercau sa paraseasca Rusia cat mai curand posibil. Mobilizarea…

- Mobilizarea parțiala anunțata de președintele Vladimir Putin este un pas previzibil care se va dovedi extrem de nepopular și care arata ca razboiul nu decurge conform planurilor Rusiei, spune consilierul prezidențial ucrainean Mihailo Podoliak, intr-o declarație pentru Reuters.Oficialul de la Kiev crede…

- "Cum sa scapi de mobilizare", este cea mai cautata fraza de pe internet din Rusia, inregistrata de Google Trends in aceasta dimineața, la scurt timp dupa anunțul președintelui Vladimir Putin privind mobilizarea parțiala. In plus, mulți rușii au cumparat d

- Rusia nu intarzie sa vina cu un raspuns catre Republica Moldova, dupa ce Maia Sandu a afirmat care sunt planurile armatei sale, avand in vedere contextul politic actual. Astfel, Vladimir Putin a ținut sa-și exprime și el punctul de vedere cu privire la acest subiect, prin intermediul purtatorului de…