Moldovenii din Italia pot primi un ajutor lunar de 143 de euro. Vezi în ce condiții CHIȘINAU, 21 apr – Sputnik. Cetațenii Republicii Moldova care au permis de ședere pe termen lung sau rezidența în Italia pot primi de la Guvernul italian indemnizația pentru familie și indemnizația pentru maternitate. lastrasbourg.comIncredibil: Cați moldoveni au obținut cetațenia romana in 2016 Indemnizația de maternitate se acorda femeilor care au nascut și persoanelor care au adoptat un copil. Aceasta se platește chiar daca solicitantul nu achita contribuții la stat și poate fi solicitata de persoanele cu cetațenie italiana, europeana, dar și non-europeana, cu condiția… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

Sursa articol: sputnik.md

