Moldovenii de peste hotare trimit mai puțini bani acasă: Iată explicația experților CHIȘINAU, 6 mai – Sputnik. Potrivit unui raport al BNM, in luna martie 2020, prin intermediul bancilor licențiate au fost transferate din strainatate in favoarea persoanelor fizice mijloace banești in valoare neta de 95,07 mililioane de dolari, in scadere cu 6,2 la suta comparativ cu luna martie a anului trecut cand au fost 101 mililioane de dolari și cu 15 milioane de dolari mai puțin decat in martie 2018. © Photo : Banca Naționala a MoldoveiStructura pe zone geografice a transferurilor nete de mijloace banești din strainatate in favoarea persoanelor fizice, martie 2020 (%) : Banca Naționala ape zone geografice a transferurilor nete de mijloace banești din strainatate in favoarea persoanelor fizice, martie 2020 (%) Transferurile… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

