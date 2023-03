Stiri pe aceeasi tema

- Volumul consumului de gaze naturale in Moldova in luna februarie curent a constituit 93,9 milioane de metri cubi, ceea ce este cu circa 31,4% mai puțin in comparație cu aceeași perioada a anului 2022. Totodata, fața de luna ianuarie 2023, acest indicator a scazut cu 2,2 milioane de metri cubi sau cu…

- In anul 2022, in Republica Moldova (fara regiunea transnistreana) au fost livrate circa 1.070,3 milioane metri cubi de gaze naturale. Aceasta este cu circa 135 milioane metri cubi, sau cu circa 11,2% mai putin ca in anul 2021, arata date ale intreprinderii Moldovatransgaz, publicate de Agenția Naționala…

- Volumul consumului de gaze naturale in luna ianuarie curent a constituit 96,1 milioane de metri cubi, ceea ce este cu circa 48,8 % mai puțin in comparație cu aceeași perioada a anului 2022. Totodata, potrivit serviciului relații publice al SA „Moldovagaz”, fața de luna decembrie 2022 acest indicator…

- In decembrie 2022, „Moldovagaz” a procurat de la „Energocom” circa 96 de milioane de metri cubi de gaze, la prețul de 1183 de dolari mia de metri cubi (inclusiv TVA), anunța șeful „Moldovagaz”, Vadim Ceban. In consecința, costul achizițiilor de gaze s-a ridicat la 113,6 milioane dolari SUA, sau aproximativ…

- In decembrie 2022, Moldovagaz a procurat aproximativ 96 de milioane de metri cubi de gaze naturale de la Energocom SA la un preț de 1.183 USD pentru o mie de metri cubi (cu TVA inclus). Despre acest lucru a anunțat Vadim Ceban, Președintele Consiliului de Administrație al Moldovagaz SA, pe canalul sau…

- Volumul consumului de gaze naturale in luna decembrie 2022 a constituit 101,8 milioane de metri cubi, ceea ce este cu circa 42,2 % mai puțin in comparație cu aceeași perioada a anului 2021. Totodata, potrivit serviciului relații publice al SA „Moldovagaz”, fața de luna noiembrie 2022 acest indicator…

