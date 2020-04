Stiri pe aceeasi tema

- Comisia pentru Situații Excepționale a aprobat mai multe curse charter pentru moldovenii din diaspora care vor sa revina in țara in perioada 6-19 aprilie 2020. Despre asta a anunțat ministrul Afacerilor Externe, Oleg Țulea in cadrul unui briefing.

- Medici din cadrul instituțiilor medicale din țara, inclusiv de la cele private vor fi selectați pentru a activa in noua Institutie Medico–Sanitara Publica Centrul COVID–19, instituita la Chișinau de catre Ministerul Sanatații. O dispoziție in acest sens a fost aprobata ieri, de Comisia pentru Situații…

- Comisia pentru Situatii Exceptionale, condusa de premierul Ion Chicu, a decis ca cetatenii care revin din strainatate vor achita obligatoriu asigurarea medicala la intrarea in Republica Moldova. Prevederea respectiva a intrat in vigoare pe 1 aprilie si va fi valabila pe durata starii de urgenta, adica…

- Moldovenii plecați peste hotare continua sa revina acasa in aceasta perioada. Poliția de Frontiera anunța ca intreprinde toate masurile recomandate de Comisia pentru Situații Excepționale pentru prevenirea raspandirii coronavirusului pe teritoriul țarii noastre.

- Moldovenii sunt indemnati sa isi amane calatoriile. Alte doua posturi vamale isi sisteaza activitatea de astazi, incepand cu ora 8:00. Decizia a fost luata la Comisia pentru Situații Excepționale.

- Un polițist fost pus la pamant, cu un pumn in fața, de un individ care fusese oprit pentru legitimare și verificarea declarației pe proprie raspundere, conform prevederilor Ordonantei militare numarul 3, aflata in vigoare. Barbatul l-a injurat pe polițist atunci cand a fost intrebat motivul pentru care…

- Comisia a adoptat pe 24 martie decizii privind o serie de standarde armonizate pentru dispozitivele medicale, care vor permite producatorilor sa introduca pe piața dispozitive cu un nivel ridicat de performanța, informeaza un comunicat.Standardele vor facilita o procedura de evaluare a conformitații…