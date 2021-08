Stiri pe aceeasi tema

- Toți șase cetațeni ai Republicii Moldova au fost evacuați in siguranța din Afganistan la data de 23 august. Anunțul a fost facut de Ministerul Afacerilor Externe și Integrarii Europene al Republicii Moldova.

- Ministerul Afacerilor Externe și Integrarii Europene informeaza ca, la data de 22 august, doi cetațeni ai Republicii Moldova au fost evacuați in siguranța din Kabul in Islamabad, Pakistan. In pofida condițiilor extrem de dificile din teren, cetațenii moldoveni au fost ajutați sa ajunga in…

- Alți 14 romani au reușit sa ajunga pe aeroportul din Kabul și urmeaza sa fie evacuați din Afganistan cu aeronava romaneasca. Ministerul Afacerilor Externe a anunțat, vineri, ca un grup format din 14 cetațeni romani a fost transferat in incinta Aeroportului internațional din Kabul in aceasta dimineața.…

- Romanii au ajuns vineri dimineața pe aeroportul din capitala Afganistanului, anunța Ministerul Afacerilor Externe. Ei fac parte dintre cei 16 romani care au anunțat ca vor sa plece din Afganistan dupa ce țara a cazut in mainile talibanilor. Doi romani au mai fost evacuați pana acum cu aeronava trimisa,…

- UPDATE Un grup de 14 romani au reușit sa intre, vineri, in Aeroportul din Kabul și așteapta sa fie evacuați din Afganistan, informeaza Ministerul Afacerilor Externe. Sunt romanii care nu au putut fi luați pentru ca nu au reușit sa ajunga in zona sigura, de unde a fost luat inca un roman, vineri. Vineri…

- Un grup format din 14 cetațeni români a fost transferat în incinta Aeroportului internațional din Kabul. Cetațenii români sunt în siguranța în incinta aeroportului, fiind pregatiți pentru evacuare pe cale aeriana, transmite vineri MInisterul Afacerilor Externe. Cei 14 cetațeni…

- Ministerul Afacerilor Externe impreuna cu Ministerul Apararii și Forțele Aeriene Romane au anunțat ca "au fost parcurse in regim de urgența, pe parcursul zilei de ieri și al nopții, proceduri pentru deplasarea avionului militar la Kabul in vederea evacuarii cetațenilor romani". Procedurile, extrem…

- Romanii sunt paziți de soldați ai NATO și unii inca așteapta sa fie preluați de o aeronava aparținand forțelor aeriene britanice. Autoritațile internaționale au scos mai multe curse pentru mai mulți straini de pe teritoriul ocupat acum de talibani, insa, deocamdata, zborurile sunt rare de pe aeroportul…