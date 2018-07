Stiri pe aceeasi tema

- Moldovenii continua campania dezastruoasa de transferuri. Dupa ce i-au pus pe liber pe Golubovici și Axente, care au marcat impreuna șase goluri in sezonul de primavara, au adus un varf care in anul competițional 2017/2018 a inscris o singura data.

- Sezonul vacanțelor a inceput, iar in ultimul timp tot mai mulți moldoveni aleg sa calatoreasca cu mașina, fie ca aleg sa mearga in Romania, Bulgaria, Ucraina sau chiar ceva mai departe, Grecia, Italia, Spania sau Portugalia. Astazi, va aduce la cunoștința cat costa cartea verde daca alegi sa calatorești…

- Un roman parcurge, in medie, 5.000 de kilometri cu masina personala in perioada de vara si ar trebui sa aloce aproximativ 700 de lei pentru revizia autovehiculului, in sezonul cald, arata estimarile specialistilor unui magazin online de piese si accesorii auto. Conform sursei citate, media…

- Gigi Becali a dezvaluit in direct la Digi Sport ca suma de 200.000 de euro i-ar fi asigurat titlul in acest sezon. Finantațorul roș-albaștrilor nu a vrut insa sa ofere ale amanunte. Daca voiam sa nu respect regula ma costa 200.000 si eram campioni acum, insa ma pedepsea Dumnezeu si nu ajungeam…

- Jeansii tanga, noua moda. Iata cat costa! Sezonul trecut, criticii de moda decretau ca a inceput “apocalipsa jeansilor” atunci cand noul designer Thibaut a debutat cu pantalonii…fara pantaloni, la Tokyo Fashion Week. Este vorba, evident, despre jeansii tanga, care, desi sunt criticati de specialistii…

- Luna mai ne aduce un nou sezon de salturi cu parasuta. Primii curajosi care au vrut sa-si testeze limitele au mers pe aerodromul din Vadul lui Voda. Inainte de orice saritura, doritorii de senzatii tari primesc instructiuni clare din partea profesionistilor.

- Volei Alba Blaj a anunțat prețul biletelor pentru Final Four-ul Ligii Campionilor de la București, din 5-6 mai. Campioana Romaniei va intalni in semifinale echipa turca Galatasaray Istanbul. Pregatirile pentru Final Four-ul Ligii Campionilor la volei feminin, care va avea loc la București pe 5 și 6…

- Sezonul turistic de iarna 2017 - 2018 s-a inchis oficial pe 9 aprilie, atat la Poiana Brasov, cat si la Predeal, fiind considerat unul "destul de bun", a declarat, vineri, pentru AGERPRES, directorul Centrului National de Informare si Promovare Turistica Predeal, Catalin Campeanu. ''Sezonul…