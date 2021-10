Stiri pe aceeasi tema

- Incidentul a avut loc intr-un sat de langa Lyon, unde cei doi calugari, de 39 și 40 de ani, locuiesc. Dupa ce au dat foc unui stalp din sat cei doi au vrut sa mai incendieze altul dintr-o alta localitate. Acela a fost momentul in care au fost reținuți. In fața oamenilor legii, calugarii și-au motivat…

- Trei polițiști sunt cercetați disciplinar, pentru abateri grave, in urma controlului dispus de ministrul Lucian Bode, in cazul educatoarei din București, ucisa de fostul soț, crima investigata de Secția 7 din Capitala, informeaza Antena3 . Abaterile vizeaza nu numai dosarul educatoarei, ci și neindeplinirea…

- Incidentul violent s-a produs pe DJ 172G, in Orheiu Bistriței. La fața locului au intervenit Detașamentul de Pompieri Bistrița și un echipaj SAJ. In urma impactului au rezultatt cinci victime: doi adulti și trei minori in varsta de 16 ani, 10 ani, respectiv 7 luni. ,,Echipajele medicale au transportat…

- Un tanar, in varsta de 19 ani, beat și fara permis, a lovit un pieton cu o mașina pe care o furase, dupa ce a pierdut controlul volanului, in orașul Agnita, județul Sibiu, informeaza Antena3.ro . Incidentul s-a petrecut marți dimineata, in jurul orei 6.00, la intersecția strazii Castanilor cu 1 Decembrie,…

- Incidentul de sambata, 21 august, a implicat un șofer de 25 de ani, aflat la volanul unei mașini cu numere de Buzau, și un conducator de 44 de ani din Bihor, Potrivit politistilor, in cauza a fost deschis un dosar penal pentru lovire si distrugere, scrie Antena 3 . Dintr-un motiv inca necunoscut, in…

- Politistii din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albita efectueaza cercetari in privinta unei femei, suspecta in cazul unui furt de bijuterii in valoare de 200.000 euro, din Franta, potrivit IGPF. In bagajele celei in cauza au fost descoperite 910 grame si trei ceasuri din metal prețios, susceptibil…

- Politistii din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albita efectueaza cercetari in privinta unei femei, suspecta in cazul unui furt de bijuterii in valoare de 200.000 euro, din Franta, scrie Digi24 . In bagajele celei in cauza au fost descoperite 910 grame si trei ceasuri din metal prețios, susceptibil…

- Atacul a avut loc, marți seara, in orașul Ovidiu, județul Constanța, unde doua persoane au fost injunghiate in urma unui conflict in care au fost implicate mai multe persoane, potrivit Antena 3. Intre timp atacatorul este cautat de echipajele de poliție. Este vorba de doua persoane, un barbat de 33…