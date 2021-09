Stiri pe aceeasi tema

- Un cetațean moldovean a fost gasit impușcat in cap și ingropat intr-o padure aflata mai la nord de Paris. Descoperirea macabra a fost facuta joia trecuta, 23 septembrie, scrie publicația Le Parisien. Poliția regionala a deschis un dosar penal pe acest caz.

- Abandonul animalelor este in continuare un sport național greu de corectat. Din pacate, sute de suflete nevinovate se trezesc in mijlocul strazii, parasite și fara un adapost deasupra capului. Din fericire, Poliția animalelor incepe sa ia masuri și in Romania, astfel ca persoanele care savarșesc astfel…

- Polițiștii au intervenit in forța, duminica, pentru a imobiliza un barbat care avariat o mașina de Poliție și i-a amenințat cu moartea pe trei oameni ai legii. Și asta dupa ce și-a batut fratele și cumnata. Potrivit IPJ Gorj, polițiști din cadrul Postului de Poliție Draguțești au fost solicitați sa…

- Un tanar de 28 de ani a fost reținut de oamenii legii cu droguri. Incidentul a avut loc noaptea trecuta pe strada Petru Zadnipru din sectorul Ciocana al Capitalei. In timp forțele de ordine asigurau ordinea publica in zona, au observat un tanar care manifesta un comportament suspect.

- La data de 11 august 2021, polițiștii din Ighiu au fost sesizați de catre o femeie, de 47 de ani, din comuna Ighiu, cu privire la faptul ca, in perioada 6 – 10 august 2021, ar fi fost amenințata, cu acte de violența, de catre soțul ei, cu care se afla in divorț. In urma aplicarii formularului de evaluare…

- Mai multe plante de canepa, crescute in gradina, aproape 3 kg de masa vegetala de culoare verde uscata asemanatoare cu marijuana, 9 plante deja extrase din sol puse la uscat si o lulea fabricata artizanal, destinata consumului de marijuana prin inhalare.

- Descoperire macabra in municipiul Balți. Corpul neinsuflețit al unui barbat in varsta de 53 de ani a fost descoperit in curtea unui bloc de locuit.Potrivit poliției, victima a fost gasita impușcata in regiunea cutiei toracice.