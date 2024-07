Stiri pe aceeasi tema

- Un turist a fost scos cu forța dintr-o secție de poliție și ucis de o mulțime in nord-vestul Pakistanului, dupa ce a fost acuzat de blasfemie, potrivit BBC.Polițiștii au incercat sa-l protejeze, dar au fost copleșiți de mulțime.

- Senatorul Diana Iovanovici-Sosoaca, liderul Partidului S.O.S. Romania, a oferit imagini virale pe pagina sa de Facebook, atunci cand a cerut colegilor sa ii bage telefonul intr-un frigider deoarece s-a incins foarte tare in urma ”intervenției sistemului”.

- O femeie in varsta de 29 de ani, din Slatina, judetul Olt, a fost retinuta, fiind acuzata ca si a batut bunica, in locallitatea Ganeasa, pana cand a lasat o inconstienta.Victima, in varsta de 86 de ani, i au fost acordate ingrijir medicale, dar a murit in scurt timp.Oficial de la IPJ OltLa data de 30…

- Alex Gavan (42 de ani) a fost agresat in cartierul in care locuieste, Paradisul Verde din Corbeanca (Ilfov), relateaza Mediafax.In timp ce se plimba cu bicicleta, alpinistul care a fondat platforma civica „Impreuna Pentru Centura Verde” si lupta din rasputeri pentru un aer respirabil in Capitala si…

- „Un domn, martor, mi-a spus ca el a vazut toata scena, ca doar a stat in parc. Și a spus ca erau 3 inși, nu doi. Telefonul trebuia ridicat de catre poliție. Acolo poate existau niște mesaje, niște apeluri. Telefonul este la concubina. Am și spus la poliție ca telefonul trebuie luat”, susține barbatul.Reacția…

- Cei doi tineri, de 16 și 20 de ani, care au batut cu bestialitate un barbat de 46 de ani, langa Parcul Crangasi, au fost arestati preventiv pentru 30 de zile, miercuri, 15 mai, prin decizia Tribunalului Bucuresti.Potrivit procurorilor de la Parchetul Tribunalului București, agresiunile au inceput marți…

- Un tanar, de 22 de ani, si-a omorat in bataie unchiul, de 70 de ani, dupa ce au baut impreuna si s-au luat la cearta. Polițiștii argeșeni au fost sesizați, pe 2 mai, prin 112, cu privire la un scandal izbucnit, pe fondul consumului de alcool, pe raza comunei Coșești, intre un barbat de 70 de ani și…

- Femeia din Galați care si-a omorat in bataie fiica de noua ani a fost trimisa in judecata pentru „producerea directa si neconditionata a decesului”. Matușa și unchiul fetiței au fost, de asemenea, inculpați, fiind considerati complici la infractiunile savarsite de femeie. Totodata, surorile fetiței…