- Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare in Energetica (ANRE) a ajustat astazi, in ședința publica extraordinara, tarifele pentru energia termica livrata in cadrul sistemelor centralizate de alimentare cu energie termica și prețul reglementat la energia electrica produsa…

- „Deși in ultimii trei ani se atesta o eficientizare a cheltuielilor și investițiilor efectuate de grupul SA Moldovagaz, acestea nu sunt in masura sa elimine efectele gestiunii neconforme și ineficiente a patrimoniului societații efectuate in perioada anilor 1999-2018”. Este concluzia Raportului auditului…

- Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare in Energetica (ANRE) a aprobat si avizat tarifele pentru furnizarea sau prestarea serviciului public de alimentare cu apa și de canalizare de catre operatori din domeniu din trei raioane, transmite moldpres.md. Astfel, in cadrul ședinței…

- Schimbarea formulei prețului de achiziție SA „Moldovagaz” - SAP „Gazprom” asigura, pentru furnizorul din Republica Moldova, in luna octombrie un preț de 1074$/1000m cubi de gaze naturale, fața de 1883$/1000m cubi in septembrie, preț care era pana la modificarea formulei. Explicațiile vin din partea Agenției…

- Membrii Consiliului de Administrație și angajații Agenției Naționale pentru Reglementare in Energetica a Republicii Moldova (ANRE) au participat la o ședința de lucru cu reprezentanții Autoritații Naționale de Reglementare in Domeniul Energiei din Romania (ANRE). Scopul intrevederii a fost efectuarea…

