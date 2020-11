Stiri pe aceeasi tema

- Spitalul CFR si Spitalul Militar din Craiova ar putea sa devina unitati suport pentru Covid-19. Informatia a fost facuta publica de catre Iuliana Manea, director adjunct Direcția de Sanatate Publica (DSP) Dolj. Iuliana Manea a precizat ca „in judetul Dolj s-a incercat ca activitatea in spitale sa fie…

- Medicul primar ATI Dorel Sandesc, președinte al Societații Romane de Anestezie și Terapie Intensiva și președinte al Comisiei ATI a Ministerului Sanatații, va fi prezent in aceasta seara, de la ora 20.00, in studiourile on.set, la emisiunea PRESSALERT LIVE. Vom discuta despre dificultațile cu care se…

- Ministerul Sanatatii a anuntat ca pentru pacienții COVID-19 mai sunt libere, in prezent, la nivel național, in jur de 300 de paturi de Terapie Intensiva. 766 de pacienți infectați cu coronavirus sunt internați la Terapie Intensiva. Țara noastra a inregistrat, in ultimele 24 de ore, un nou record de…

- Toate paturile de Terapie Intensiva din municipiul Iasi care trateaza bolnavi de Covid-19 sunt ocupate, sefii sistemului sanitar iesean cautand solutii pentru internarea cazurilor grave in spitale din alte localitati, informeaza News.ro.Cele 41 de paturi la ATI disponibile in spitalele din…

- Spitalele din Romania au, in total, 1.048 de paturi de Terapie Intensiva alocate tratarii pacienților bolnavi de COVID-19, dintre care 981 pentru adulți și 67 pentru copii, arata un document intern al Ministerului Sanatații, obținut de HotNews.ro. Dintre acestea, 273 de paturi ATI pentru adulți și 62…

- (sursa foto: Captura video Recorder) 2958 de cazuri noi de COVID-19 au fost confirmate in ultima zi in Romania, 82 de decese au fost raportate, iar 612 pacienți sunt internați la Terapie Intensiva, fiind cele mai mari bilanțuri zilnice de la inceputul pandemiei. Au fost prelucrate 27.849 de teste. Intre…

- Președintele Societații Romane de Anestezie și Terapie Intensiva, prof. dr. Șerban Bubenek a precizat ca Societatea pe care o conduce a atras de mai mult timp atenția ca vor aparea probleme cu aprovizionarea cu Remdesivir, dar nu a primit niciun raspuns. „Pe 7 august a aparut un nou protocol…

- De la inceputul pandemiei pana la momentul de fața la Spitalul de Boli Infecțioase Sf. Parascheva din Iași au fost ingrijiți peste 2.000 de pacienți confirmați cu infecție SarsCov2. Medicii spun ca numarul de persoane noi infectate este pe un trend ascendent și ca in momentul de fața exista puține…