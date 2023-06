Stiri pe aceeasi tema

- Membrii Asociației "Energia Inteligenta" au analizat tarifele practicate obligatoriu de furnizorii de gaz metan din cauza intervenției statului asupra prețului final.Graficul TTF (Title Transfer Facility) - bursa virtuala de la Amsterdam pentru tranzacționarea gazului metan - arata ca in mai…

- Preturile de referinta la gaze naturale in Europa au continuat sa scada joi, pana la cel mai redus nivel din ultimii doi ani, in conditiile in care situatia slaba a economiei regionale afecteaza perspectivele pentru cererea de gaze, transmite Bloomberg, conform Agerpres.In jurul orei 9:51 a.m., la…

- In contextul adoptarii actului normativ care stabilește tarifele RCA la nivelul prețurilor de vanzare din 28 februarie 2023 s-a ridicat și intrebarea daca nu cumva ar fi fost mai potrivita o inghețare a prețurilor la nivelul utimului tarif de referința. Aratam, intr-un alt material, ca pe majoritatea…

- Pretul gazului rusesc in luna aprilie va fi de 678 de dolari per mia de metri cubi, a anuntat directorul Moldovagaz, Vadim Ceban. E un pret mai mic fata de cel din luna martie, cand am cumparat de la Gazprom cu 1011,73 de dolari per mia de metri cubi.

- Preturile de referinta la gaze naturale in Europa au crescut luni, in contextul in care grevele din Franta afecteaza functionarea infrastucturii energetice a tarii, ceea ce agraveaza ingrijorarile cu privire la aprovizionarea cu energie, transmite Bloomberg, preluata de Agerpres.

- Prețul pentru un kilogram de ceapa s-a majorat cu peste 32 la suta in luna februarie comparativ cu ianuarie 2023, potrivit Biroului Național de Statistica. Unii vinzatori cred ca majorarea ar fi de 80 la suta. Prețurile la legume, in special la ceapa, s-au majorat din cauza scumpirii fertilizatorilor…

- Preturile petrolului au crescut luni, in tranzactii volatile, dupa ce in timpul tranzactiilor au coborat la cel mai redus nivel din ultimele 15 luni, deoarece piata se temea ca riscurile din sectorul bancar global ar putea declansa o recesiune care ar afecta cererea de combustibil, transmite Reuters.…

Prețul mediu al unui litru de benzina standard s-a majorat cu 0,5% in ultima luna in București, valorile sale situandu-se intre 6,57 și 6,72 de lei, informeaza RRA.