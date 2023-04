Stiri pe aceeasi tema

- Departamentul de protecție corporativa al Moldovagaz a demarat o ancheta interna impotriva unuia dintre angajații companiei, transmite Deschide.md . Potrivit unei informații postate pe canalul sau de Telegram de directorul Moldovagaz, Vadim Ceban, acesta ar fi scurs informații importante, punand in…

- Moldovagaz SA a transferat 1,5 miliarde de lei catre Energocom SA pentru livrarile de gaze naturale din luna februarie. Despre acest lucru a anunțat Vadim Ceban, Președintele Consiliului de Administrație al Moldovagaz SA, menționind ca suma ramasa in valoare de 600 milioane de lei din costul livrarilor…

- Moldovagaz SA a platit deja 600 de milioane de lei catre Energocom SA din imprumutul in valoare de 1,050 miliarde de lei. Despre acest lucru a fost anunțat de Vadim Ceban, Președintele Consiliului de Administrație al Moldovagaz SA, menționind ca plata integrala a imprumutului este programata pentru…

- Decizia Parlamentului Republicii Moldova prin care Guvernul va cere de la Moldovagaz restituirea sumei de 3,36 miliarde de lei prin intermediul Agenția Proprietații Publice, va conduce la un nou conflict intre principalii acționari. Despre acest lucru a declarat Vadim Ceban, Președintele Consiliului…

- Discrepanțele financiare identificate de auditorii Curții de Conturi nu sint reflectate in niciun fel in tariful la gaze pentru consumatorii finali. Despre acest lucru a declarat Vadim Ceban, Președintele Consiliului de Administrație al Moldovagaz SA, comentind publicarea și discutarea in Parlament…

- In luna februarie, prețul preliminar de achiziție a gazelor naturale furnizate de Gazprom PJSC Republicii Moldova, ținind cont de puterea calorica, va fi de aproximativ 1054 dolari pentru 1000 de metri cubi. Despre acest lucru a anunțat Vadim Ceban, Președintele Consiliului de Administrație al Moldovagaz…

- Moldauditing a fost aprobata in calitate de societate de audit care va efectua urmatorul audit obligatoriu al raportului financiar al Moldovagaz SA, precum și al situației financiare consolidate ale grupului de companii Moldovagaz pentru anul 2022. Despre acest lucru a anunțat pe canalul sau Telegram,…

- Vadim Ceban, Președintele Consiliului de Administrație al Moldovagaz SA, a oferit explicații importante cu privire la reevaluarea mijloacelor fixe ale companiei. El a menționat ca anterior, la ședința comuna a comisiilor parlamentare pe tema raportului Curții de Conturi, a fost discutata din nou problema…