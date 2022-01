Stiri pe aceeasi tema

- Printr-o nota informativa emisa astazi, 20 decembrie, SA „Moldovagaz” anunța ca a transferat în întregime catre SAP „Gazprom” plata pentru gazele naturale consumate în prima jumatate a lunii decembrie curent. „Administrația întreprinderii…

- Intr-un comunicat de presa, SA „Moldovagaz” anunța ca a transferat in intregime catre SAP „Gazprom” plata pentru gazele naturale consumate in luna noiembrie curent. ”Actualmente in activitatea sa intreprinderea este focusata asupra acumularii plaților pentru prima jumatate a lunii decembrie, inclusiv…

- Moldova a anuntat vineri ca si-a achitat datoria catre gigantul rus Gazprom, cu care este angajata într-o disputa privind pretul gazelor si care amenintase ca va întrerupe aprovizionarea, relateaza AFP.Într-un comunicat publicat pe site-ul sau, compania ruso-moldoveneasca Moldovagaz…

- Moldovagaz a transferat catre Gazprom plata pentru gazele naturale consumate in octombrie și prima jumatate a lunii noiembrie curent. Achitarea a fost posibila dupa ce suma de 1,4 miliarde de lei, ramasa pe contul companiei de stat Energocom dupa procurarea de gaze din surse alternative, a fost transferata…

- The Prime Minister of the Republic of Moldova, Natalia Gavrilita on Wednesday urged parliament to approve budget amendments that would allow the national energy company to pay energy dues to Russia‘s Gazprom, the parliamentary press service said in a statement, according to Reuters. Moldovagaz on Monday…

- Prim-ministra Natalia Gavrilița va merge in Parlamentul Republicii Moldova pentru a cere deputaților votul cu privire la proiectul de lege privind modificare a bugetului de stat. Banii sunt necesare pentru ca Republica Moldova prin Moldovagaz sa stinga datoriile fața de Gazprom. Informațiile…

- Președintele Consiliului de administrație al „Moldovagaz” Vadim Ceban a confirmat ca partea moldoveneasca a fost informata ca „Gazprom” ar putea sista furnizarea gazului pentru Republica Moldova in termen de 48 de ore, transmite Newsmaker. „Confirm ca am fost informați oficial. Este vorba despre plata…

- Rusia i-a intins Republicii Moldova o capcana pentru urmatorii cinci ani prin semnarea contractului privind gazele naturale. Opinii in acest sens au fost exprimate in cadrul emisiunii „Ora Expertizei” de la Jurnal TV, trasnmite Știri.md. „Trebuie sa cautam problema mult mai profund,…