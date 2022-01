Moldovagaz a transferat Gazpromului plata pentru luna ianuarie Moldovagaz a transferat in intregime Gazpromului plata pentru gazele naturale furnizate in prima jumatate a lunii ianuarie 2022. Valoarea transferului a constituit 34,375 milioane de dolari SUA, aceasta fiind transa finala din cele 63 de milioane de dolari care trebuiau sa fie achitate pentru perioada respectiva, anunta furnizorul intr-un comunicat de presa, citat de IPN. Citeste articolul mai departe pe adevarul.ro…

Sursa articol si foto: adevarul.ro

