- Vitali Klitschko, primarul capitalei Kiev, a anunțat ca autoritațile locale nu-și asuma niciun risc și vor lucra zi și noapte pentru a fi pregatite pentru atacuri critice asupra infrastructurii energetice. Intr-un interviu oferit The Guardian, el a subliniat ca se pregatesc pentru ce e mai rau și spera…

- Ministerul Apararii a anunțat ca va trimite elicoptere in Ucraina pentru prima data de la inceputul razboiului, transmite The Guardian . Secretarul britanic al apararii, Ben Wallace, a declarat ca va fi prima data cand aeronave pilotate vor fi trimise acestei națiuni devastate de razboi, dupa invazia…

- Liderii G20 au emis o declaratie comuna, afirmand ca este esential sa se respecte dreptul international si sistemul multilateral care protejeaza pacea, la incheierea summitului de la Bali. Liderii G20 au declarat ca „deplang in termenii cei mai fermi agresiunea rusa impotriva Ucrainei”. Nu este clar…

- Rusia nu-și poate dicta condițiile pentru negocierile cu Ucraina privind sfirșitul razboiului. Acest lucru se precizeaza in comentariile reprezentantului Ministerului Afacerilor Externe al Ucrainei Oleg Nikolenko, transmite „Adevarul european”. „Rusia nu este in poziția de a-și dicta condițiile. Formula…

- Un sondaj național finanțat de ambasada SUA și realizat de LARICS in perioada 29 septembrie – 10 octombrie 2022 releva prabușirea increderii romanilor in instituțiile statului, incepand cu președintele și in marile puteri occidentale, in NATO și UE, potrivit inpolitics.ro . Doar 25% dintre romani mai…

Numarul copiilor uciși de la inceputul invaziei Rusiei in Ucraina a ajuns la 423, a anunțat biroul procurorului general ucrainean, citat de The Guardian.

- Cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, a primit-o pe președintele Maia Sandu la Berlin. Cei doi au discutat despre perspectivele europene al R. Moldova, efectele razboiului din Ucraina asupra regiunii și aprofundarea relațiilor in domeniul energiei, economiei și securitații, conform deschide.md.…

- Clerici musulmani ii indeamna pe uzbeci sa nu se alature razboiului Rusiei din Ucraina, avertizand ca acest lucru ar fi impotriva credintei islamice. Membri ai unor "organizatii teroriste" incearca sa recruteze musulmani pentru a lupta in conflictul din Ucraina sub pretextul "jihadului" sau al razboiului…