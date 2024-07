Stiri pe aceeasi tema

- Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei va acorda țarii noastre un grant in valoare de 6 milioane de euro pentru asigurarea standardelor de eficiența energetica pentru locuințele sociale, care urmeaza a fi construite sau renovate. Parlamentul a ratificat un ACORD care prevede acest lucru.

- Republica Moldova va beneficia de un imprumut de 40 de milioane de dolari acordat de Banca Mondiala pentru imbunatațirea serviciilor hidrometeorologice și pentru consolidarea instituțiilor in vederea reacțiilor in cazul situațiilor de urgența, conform știripesurse.md.

- 36,2 milioane de euro vor fi investiți in sectorul medical pentru ca pacienții sa beneficieze de servicii de calitate. Parlamentul a ratificat, in cadrul ședinței plenare de astazi, ACORDUL de imprumut dintre Republica Moldova și Banca Internaționala pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind Proiectul…

- Plan de 1 miliard de euro pentru educația din Romania: Acees la invațamant de calitate pentru sute de mii de elevi Plan de 1 miliard de euro pentru educația din Romania: Acees la invațamant de calitate pentru sute de mii de elevi Joi, 13 iunie 2024, in sedința de Guvern, premierul Romaniei, Marcel Ciolacu,…

- ”Au fost primite ofertele pentru demolarea si reconstruirea Corpului B al sediului I.G.P.R. situat in bulevardul George Cosbuc, nr. 51-61, Bucuresti. In perioada urmatoare, urmeaza verificarea documentelor de calificare, propunerilor tehnice si propunerilor financiare depuse de ofertanti, in vederea…

- Calitatea și accesibilitatea serviciilor de reabilitare pentru adulți și copii va fi imbunatațita, iar capacitatea de management al bolilor netransmisibile la nivel național va fi fortificata. In acest sens, Cabinetul de miniștri a aprobat semnarea Acordului de imprumut dintre Republica Moldova și Banca…

- Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) organizeaza, in luna iulie 2024, 11 școli de vara gratuite dedicate elevilor de liceu, finanțate din Proiectul privind Invațamantul Secundar (ROSE), de catre Banca Internaționala de Reconstrucție și Dezvoltare (Banca Mondiala). Elevii care studiaza…

- Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) organizeaza, in luna iulie 2024, 11 școli de vara gratuite dedicate elevilor de liceu, finanțate din Proiectul privind Invațamantul Secundar (ROSE), de catre Banca Internaționala de Reconstrucție și Dezvoltare (Banca Mondiala). Elevii care studiaza…