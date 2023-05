Moldova va primi asistență financiară nerambursabilă din partea Germaniei Țara noastra ar putea beneficia de asistența nerambursabila in valoare de 48,7 milioane de euro. La ședința de astazi, membrii Comisiei politica externa și integrare europeana a Parlamentului au aprobat avizul consultativ de inițiere a negocierilor pentru incheierea unui Acord cu Guvernul Republicii Federale Germane, care prevede acordarea acestui suport financiar, noteaza jurnal.md. Banii v Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

