Moldova va primi 150 de milioane de euro din partea UE

- Parlamentul European a adoptat joi raportul anual privind implementarea acordului de asociere UE Republica Moldova, cu 512 voturi pentru, 43 de voturi impotriva si 39 de abtineri, care include un apel la Uniunea Europeana sa furnizeze mai mult sprijin strategic Moldovei dupa depunerea cererii de aderare…

- Guvernul a aprobat astazi proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de imprumut dintre Republica Moldova și Republica Poloneza, in valoare de 20 milioane de euro. Imprumutul va fi oferit pentru o perioada de 20 ani, la o rata a dobanzii de doar 0,01% anual.

- Astfel, Acordul intre cele doua guverne are in vedere implementarea programului de asistenta tehnica si financiara in baza ajutorului financiar nerambursabil in valoare de 100 milioane de euro. Acordul a fost semnat pe 11 februarie la Chisinau si este principalul instrument prin care Romania va acorda…

- Senatul a adoptat, marti, decizional proiectul de lege pentru ratificarea Acordului intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenta tehnica si financiara in baza unui ajutor financiar nerambursabil in valoare de 100 milioane de euro acordat de Romania…

- Proiectul de modificare a Legii cu privire la Banca Naționala a Moldovei si a Legii privind reglementarea valutara a fost aprobat in prima lectura. Actul a fost elaborat in vederea realizarii prevederilor Planului național de acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova — Uniunea…

- Executivul de la Chișinau va investi ajutorul financiar aprobat astazi de București in proiecte de dezvoltare si in realizarea reformelor la care s-a angajat pentru aderarea la Uniunea Europeana.

- Statele UE au convenit initierea procesului de aderare a Ucrainei, Republicii Moldova si Georgiei. Cele 27 de state membre ale UE au convenit luni initierea procesului prin care Ucraina, Republica Moldova si Georgia vor putea deveni, in viitor, membre ale blocului comunitar, in urma cererii formale…