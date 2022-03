Moldova va plăti pentru gaze în euro și ruble Din 1 mai, Moldova ii va plati Gazprom-ului in euro si ruble pentru gazele primite. Acest lucru a fost afirmat miercuri seara, intr-un interviu acordat newsmaker.md, de catre Vadim Ceban, presedintele Consiliului de administratie al SA Moldovagaz. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

