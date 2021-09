Stiri pe aceeasi tema

- Republica Moldova, Georgia, Ucraina și Azerbaidjan, au semnat la New York decizia de constituire a unui grup permanent al GUAM în domeniul comunicarii strategice, ceea ce va contribui la sporirea vizibilitații organizației, precum și la promovarea imaginii acesteia, prin diferite mijloace…

- Presedintele rus Vladimir Putin a prelungit luni pana in decembrie 2022 embargoul asupra produselor alimentare importate din tarile UE, SUA si alte state, embargou decis ca represalii dupa sanctiunile impuse de aceste tari Rusiei in urma anexarii Crimeii si a sustinerii separatistilor din estul Ucrainei,…

- Federația Rusa a incalcat dreptul internațional prin organizarea și desfașurarea alegerilor pentru Duma de Stat in regiunea transnistreana a Republicii Moldova. Concluzia aparține Promo-LEX care menționeaza ca la fel ca in precedentele scrutine organizate de Rusia in regiunea transnistreana, deschiderea…

- Trei soldați ucraineni au fost ucisi, iar alti zece au fost raniti, pe linia frontului cu separatistii prorusi, în estul tarii, în weekend, a anuntat armata, relateaza AFP și Barrons, potrivit News.ro Potrivit unui bilant întocmit de AFP din surse oficiale, cel putin 53 de…

- ”Privighetorile” Kremlinului au prins sa cânte la vedere, dincolo de Prut, urmând, cel mai probabil, punctajul diseminat de așa-zisul Departament Moldova. Printre acestea se face remarcat Vladimir Socor, de etnie român și conducator al unei organizații de soft…

- Analistul occidental Vladimir Socor, susține ca Republica Moldova nu reprezinta o prioritate pe agenda de politica externa a Federației Ruse, dar cu toate acestea Kremlinul ar dori sa inițieze în republica noastra un experiment pentru o soluție de reconciliere a intereselor Rusiei și intereselor…

- Presedintii din statele Trio Asociat si-au reiterat "angajamentul fata de procesul integrarii in Uniunea Europeana (UE)". Documentul a fost semnat cu scopul de a consolida cooperarea trilaterala dintre cele trei tari in ceea ce priveste integrarea europeana si pentru a reitera angajamentul…

- Presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, presedintele Georgiei, Salome Zourabichvili, presedintele Ucrainei, Volodymyr Zelenskyy, au semnat luni, 19 iulie, in cadrul celei de-a 17-ea editii a Conferintei internationale de la Batumi, Georgia, o declaratie comuna menita sa consolideze cooperarea intre…