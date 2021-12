Stiri pe aceeasi tema

- La summitul de miercuri al Parteneriatului Estic, liderii Ucrainei, Georgiei si Republicii Moldova au facut lobby pentru inceperea negocierilor de aderare a tarilor lor la Uniunea Europeana, transmite Reuters. Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a avut cu acest prilej si intalniri separate…

- SUA vor raspunde favorabil daca aliatii lor din Europa de Est le vor cere sa-si consolideze prezenta militara in teritoriile lor, in cazul unui atac al Rusiei asupra Ucrainei, avertizeaza un oficial de Casa Alba inaintea summitului online de marti dintre presedintii Joe Biden si Vladimir Putin, relateaza…

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a amenintat joi de la tribuna OSCE cu un nou conflict în cazul extinderii NATO spre Est, subliniind ca promisiunile de aderare facute Georgiei si Ucrainei la summitul NATO de la Bucuresti în 2008 constituie o "mina" care a "detonat"…

- Statele Unite au cerut, miercuri, Rusiei sa-și retraga trupele de la granița cu Ucraina și au avertizat ca o invazie a trupelor Moscovei ar declanșa sancțiuni mai puternice decat cele instituite pana in prezent, transmite presa internaționala.

- In cadrul vizitei oficiale la Bruxelles, premierul Natalia Gavrilița, in comun cu prim-ministrul Georgiei și cel al Ucrainei, au avut o intrevedere cu președintele Comisiei Europene, Ursula Von Der Leyen, transmite MOLDPRES cu referire la Directia comunicare și protocol a Guvernului. Șefii de guverne…

- Premierul Natalia Gavrilița a avut, in dimineața zilei de astazi, o intilnire de lucru in comun cu prim-ministrul Georgiei, Irakli Garibashvili, și cel al Ucrainei, Denys Shmyhal, in cadrul vizitei celor trei premieri la Bruxelles in formatul Trio Asociat. Evenimentul iși propune sa reconfirme mesajul…

- Premiera, Natalia Gavrilița, se afla intr-o vizita oficiala la Bruxelles, in perioada 29 noiembrie - 1 decembrie. Natalia Gvrilița se va intalni cu premierii Ucrainei și Georgiei, Denis Șmihal și, respectiv, Irakli Garibașvili, in format „Trio asociat al prim-miniștrilor”, la data de 30 noiembrie. In…

- Publicatiile din Ucraina si Georgia scriu despre reactia Departamentului de Stat la cooperarea Rusiei, fara acordul Ucrainei, Georgiei si al Republicii Moldova, cu regimurile ilegale pentru organizarea alegerilor in Duma de Stat, relateaza IPN.