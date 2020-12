Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul de lege ce vizeaza politica bugetar-fiscala pentru anul 2021 a fost aprobat astazi de catre cabinetul de miniștri. Acesta urmeaza sa fie remis in Parlament pentru a fi votat. Potrivit documentului, masurile de politica fiscala și vamala pentru anul viitor sint orientate sa contribuie la dezvoltarea…

- Moldova nu trebuie sa risipeasca resursele menite sa creeze viitorului. Indemnurile privind redirecționarea mijloacelor de la proiectele de infrastructura la cele de consum inseamna renunțarea la politica de zidire a viitorului. Opinia a fost exprimata de jurnalistul Oleg Kosih. Potrivit lui, daca va…

- Cota TVA pentru industria HORECA ar putea fi redusa de la 15% la 12%, se arata in avizarea documentului privind masurile de politica fiscala și vamala pentru anul 2021. Ministerului Finanțelor propune spre consultare publica proiectul de lege in acest sens, ce urmeaza sa fie aprobat de Guvern și adoptat…

- Voi vota sa ma reprezinte in Parlament unul care sa stie macar un pic de carte, adica sa nu fie doar cu ”școala vieții”, ca-s satul de verii primari ai personajului din ultima banca Bula, ajunși miniștri. Sa nu fie neam prost. In satul meu și pesemne nu doar, neam prost e unul care nu-și respecta cuvantul,…

- Deputații Platformei DA și PAS au inaintat moțiune simpla asupra activitații ministerului afacerilor interne a R. Moldova. Autorii moțiunii se refera la recentele cazuri de rapire a cetațenilor moldoveni de catre așa-zisele autoritați din transnistria menționind ca „MAI pare a fi nepregatit pentru combaterea…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, joi, ca PNL este singurul partid care are capacitatea sa invinga PSD. De asemenea, acesta a afirmat ca, de un an, majoritatea PSD din Parlament „a sabotat, modificat, denaturat

- Pina la alegerile prezidențiale nu se așteapta nici o surpriza in ceea ce privește situația politica actuala și guvernul. Despre aceasta a declarat Igor Dodon in cadrul emisiunii "Intrebarea principala" de la NTV Moldova, scrie aif.md. "Trebuie sa facem și vom face tot posibilul pentru a menține stabilitatea…

- De la Gasca Zurli, in Parlament! Mirela Retegan, fondatorul fenomenului Zurli si al grupului Fix la Fix a vorbit, in cadrul emisiunii La cina, cu Ionela Nastase și Adi Hadean, și despre o posibila intrare in politica. Retegan a spus ca nu exclude o cariera in politica.Vezi și: Dana Budeanu:…