Moldova, sub cod portocaliu de viscol. Unde va mai ninge în țară Patru județe vor fi vizate de o avertizare meteo Cod portocaliu de viscol și vant puternic incepand de joi seara, anunța meteorologii. Potrivit ANM, 16 județe sunt sub avertizare cod galben de ninsori viscolite și vant. Meteorologii au emis o avertizare cod galben de vant puternic și ninsori viscolite la munte. Intra in vigoare azi […] The post Moldova, sub cod portocaliu de viscol. Unde va mai ninge in țara appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

