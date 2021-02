Moldova, sub cod galben! Ce vreme ne așteaptă în prima zi a lunii februarie CHIȘINAU 1 feb - Sputnik. In prima zi a lunii februarie avem in vigoare o avertizare cod galben de condiții meteorologice complicate, emisa pe 31 ianuarie de catre Serviciul Hidrometeorologic de Stat. Vremea va fi determinata de influența unei zone de aer cu presiunea atmosferica scazuta. Pe intreg teritoriul țarii vor cadea precipitații sub forma de ninsoare și lapovița care va trece in ploaie. Pe drumuri se va forma ghețuș. Totodata, meteorologii anunța ca cerul va fi noros, iar vantul va sufla din Nord spre Est de la slab la moderat. Mercurul din termometre va urca… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

