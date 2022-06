Stiri pe aceeasi tema

- Republica Moldova si Ucraina au primit statutul de tari candidate la Uniunea Europeana, au decis joi sefii de stat si de guverne din UE in cadrul Consiliului European de joi de la Bruxelles. Anuntul a fost facut de Klaus Iohannis, pe Twitter, si de presedintele Consiliului European, Charles Michel.…

- „ Imi doresc ca intr-un termen rezonabil sa ajungem in faza in care Romania și Moldova sa fie impreuna in Uniunea Europeana, a declarat joi seara președintele Klaus Iohannis, dupa ce Consiliul European a decis acordarea statutului de țara candidata pentru Ucraina și Republica Moldova. Președintele…

- Republica Moldova și Ucraina au obținut statutul de țara candidat la Uniunea Europeana. Anunțul a fost facut de președintele Consiliului European, Charles Michel, pe Twitter. „Consiliul European tocmai a decis statutul de candidat UE pentru Ucraina și Moldova. Un moment istoric. Astazi, se marcheaza…

- Republica Moldova si Ucraina au primit statutul de tari candidate la Uniunea Europeana, au decis joi sefii de stat si de guverne din UE in cadrul Consiliului European de joi de la Bruxelles. Anuntul a fost facut de Klaus Iohannis, pe Twitter, si de presedintele Consiliului European, Charles Michel.…

- Liderii celor 27 de state membre ale UE au recunoscut joi Ucraina si Republica Moldova drept candidate la aderarea la UE, a declarat presedintele Consiliului European, Charles Michel, referindu-se la un "moment istoric" in plina ofensiva rusa, potrivit AFP. Decizia, asteptata cu nerabdare de Kiev, a…

- Republica Moldova si Ucraina au primit statutul de tari candidate la Uniunea Europeana, au decis joi sefii de stat si de guverne din UE in cadrul Consiliului European de joi de la Bruxelles. Anuntul a fost facut de Klaus Iohannis, pe Twitter, si de presedintele Consiliului European, Charles Michel.…

- Zi istorica! Republica Moldova și Ucraina au obținut statutul de țara candidat la Uniunea Europeana. Anunțul a fost facut de președintele Consiliului European, Charles Michel, pe Twitter. „Consiliul European tocmai a decis statutul de candidat UE pentru Ucraina și Moldova. Un moment istoric. Astazi,…

- Presedintele Consiliului European, Charles Michel, va invita saptamana aceasta cele 27 de tari membre ale UE sa acorde Ucrainei si Republicii Moldova statutul de candidat pentru aderarea la Uniunea Europeana, relateaza AFP. Propunerea, in conformitate cu recomandarea Comisiei Europene, va fi prezentata…