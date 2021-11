Moldova și-a achitat datoria către Gazprom, după ce compania amenințase că îi taie gazul Moldova a anuntat vineri ca si-a achitat datoria catre gigantul rus Gazprom, cu care este angajata într-o disputa privind pretul gazelor si care amenintase ca va întrerupe aprovizionarea, relateaza AFP.

Într-un comunicat publicat pe site-ul sau, compania ruso-moldoveneasca Moldovagaz a declarat ca &"a transferat catre Gazprom plata pentru gazele naturale consumate în octombrie și în prima jumatate a lunii noiembrie a acestui an&".

Vineri a fost termenul limita pentru plata a circa 65 de milioane de euro din datoria la gaze a Moldovei, dupa ce Gazprom a acordat… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

