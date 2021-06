Stiri pe aceeasi tema

- Lista cu clasificarea țarilor/teritoriilor in funcție de rata de incidența cumulata, conform Hotararii nr. 37 din 04.06.2021 a Comitetului Național pentru Situații de Urgența:Stat/Zona/Teritoriu Rata de incidența cumulata la 1.000 locuitori*Zona roșieMaldive 35.5Seychelles 26.0Bahrain 21.8Uruguay 14.7Argentina…

- Performanța fabuloasa pentru sportul moldovenesc! Țara noastra are in premiera un campion mondial la haltere. Tudor Bratu a cucerit medalia de aur la competiția de tineret de la Tașkent, Uzbekistan.

- Bulgaria a obținut cele mai multe puncte din partea juriului din Republica Moldova – 21. De altfel, juriul bulgaresc, alaturi de cel rusesc, a oferit și el punctaj maxim Republicii Moldova. 10 puncte din partea juriului moldovenesc au mers catre Rusia, 8 – pentru Grecia, iar 7 – pentru Malta, transmite…

- A doua semifinala Eurovision 2021 se va desfașura in aceasta seara, 20 mai, la Rotterdam. Pe 22 mai are loc marea finala. Reprezentanta Romaniei, Roxen, a urcat pe scena in prima semifinala, insa din pacate, a ratat calificarea in finala. Prima semifinala Eurovision 2021 s-a desfașurat pe 18 mai, la…

- CHIȘINAU, 17 mai - Sputnik, Nikita Ciukunov. Rusia se teme ca armele biologice sunt dezvoltate in aceste centre sub masca studierii infecțiilor periculoase. Fostul șef al Rospotrebnadzor, deputatul Dumei de Stat, epidemiologul Genadii Onishchenko explica, intr-un interviu pentru Sputnik, cum funcționeaza…

- CHIȘINAU, 28 apr – Sputnik. Spicherul Parlamentului Moldovei, Zinaida Greceanii, a ținut miercuri un discurs la Reuniunea Președinților de Parlament, care a fost organizat sub egida Mejlisului Turkmenistanului. Пресс-служба президента КР / Султан Досалиев Reprezentantul Moldovei participa la ședința…

- Alte 1688 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Din numarul total de cazuri, 13 sint de import (3-Franța, 2-Egipt, 2-Germania, 2-Italia, 1-Azerbaidjan, 1-Romania, 1-Rusia, 1-Turcia). Numarul total teste efectuate – 4659, dintre care 4268 primare și 391 repetate.…